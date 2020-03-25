Кабмин предлагает ввести уголовную ответственность за незаконный экспорт противоэпидемических товаров

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram-канал премьер-министра Дениса Шмыгаля, такой законопроект был утвержден на заседании Правительства.

"За перемещение вне таможенного контроля через государственную границу товаров, экспорт которых подлежит лицензированию, предлагаем ввести не только существенные штрафы.

За вывоз в значительном размере - максимальная санкция статьи будет предусматривать до трех лет лишения свободы. За такие же действия, совершенные повторно, группой лиц либо в крупном размере - от трех до шести лет лишения свободы", - сказано в сообщении.

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Отмечается, что это необходимый шаг для обеспечения товарами противоэпидемического назначения внутреннего рынка.

"Надеемся, Верховная Рада в ближайшие сроки поддержит нашу инициативу", - сказал Шмыгаль.