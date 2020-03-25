Кабмин ввел режим чрезвычайной ситуации по всей Украине на 30 дней (обновлено)

Соответствующее решение принято на заседании Кабмина 25 марта, передает Цензор.НЕТ.
Кабинет министров ввел режим чрезвычайной ситуации по всей стране и перевел в режим чрезвычайной ситуации Единую государственную систему гражданской защиты.
Режим чрезвычайной ситуации вводится сроком на 30 дней, до 24 апреля.
Ранее Кабмин продлил все карантинные мероприятия.
"Правительство действует по определенному плану борьбы с распространением коронавирусной инфекции. И сегодняшнее решение обусловлено тем, что случаи заболевания COVID-19 уже обнаружены в 13 областях и городе Киеве", - заявил Шмыгаль.
"Дополнительно к этому решению Кабмин постановил:
☑️ должным образом обустроить КПП в зонах чрезвычайной ситуации с обязательным санитарным обзором граждан и пропуском только после медицинского осмотра лиц и дезинфекции транспортных средств;
☑️ привлечь к работе на этих пунктах работников и технические средства МОЗ, Нацполиции, Нацгвардии, ГСЧС, Госпродспоживслужбы;
☑️ все помещения, дороги и тротуары должны проходить тщательную дезинфекцию;
☑️ оказывать помощь малозащищенным слоям населения с привлечением работников социальных служб, общественных и волонтерских организаций к оказанию помощи", - добавил Шмыгаль.