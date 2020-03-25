Кабмин продлил карантин до 24 апреля (обновлено)

Соответствующее решение принято на заседании Кабмина 25 марта, передает Цензор.НЕТ.

"В связи с принятием решения о введении режима чрезвычайно ситуации предлагается внести изменения в постановление Кабмина о продлении срока действия карантина с 3 до 24 апреля", - доложил вопрос на заседании Кабмина министр Кабинета министров Немчинов.

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"Мы продлеваем карантин и вводим чрезвычайную ситуацию в государстве Украина на всей территории на 30 дней, сроком до 24 апреля 2020 года. С возможностью дальнейшего продления", - добавил Шмыгаль.

Также Немчинов уточнил, что в карантинные меры внесены изменения в части ограничения определенных видов деятельности, в частности, относительно ветеринарной практики, комбикормов, стоматологической практики и прочее: "Учтены все предложения".