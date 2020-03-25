Наемники РФ 5 раз обстреливали позиции украинских воинов на Донбассе с начала суток, потерь нет, - Минобороны

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
Ночью российско-оккупационные войска обстреляли наши позиции вблизи Авдеевки с автоматического станкового гранатомета и крупнокалиберных пулеметов.
Утром противник выпустил 20 мин 120-го калибра по опорным пунктам подразделений Объединенных сил вблизи Крымского.
Еще 3 мины такого же калибра разорвались на наших позициях у Орехово.
В районе Водяного после 6 часов утра оккупанты выпустили 5 мин калибра 82 мм, а также открывали огонь из станковых и ручных противотанковых гранатометов.
Кроме того, ручной противотанковый гранатомет враг применил неподалеку Красногоровки.
Военнослужащие Объединенных сил приняли необходимые меры для подавления активности противника.
За текущие сутки боевых потерь в рядах украинских войск нет.