Емец блокирует закупку лекарств из-за нежелания руководства "Медзакупки Украины" брать на работу его протеже, - Супрун

Об этом сообщила в фейсбуке экс-глава МОЗ Ульяна Супрун, передает Цензор.НЕТ.

"Министр здравоохранения Илья Емец, под громкие призывы ввести чрезвычайное положение, сознательно оставляет лечебные учреждения без критически важных ресурсов и лекарств. Причина заключается в отказе руководителя "Медицинские закупки Украины" нарушать закон и брать на должность заместителя генерального директора "доверенное лицо" Емца. Лицо, осужденное за уголовное преступление (кражу икры в супермаркете)", - отмечает Супрун.

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По словам Супрун, гендиректор "Медицинские закупки Украины" Арсен Жумадилов обратился с заявлением о совершении уголовного преступления в ГБР, а Емец обратился в Нацполицию с просьбой открыть уголовное производство против Жумадилова.

"В личной беседе с Арсеном он сформулировал свое поведение так: "По-хорошему вы не захотели. Будет по-другому".

Для миллионов граждан Украины "по-другому" означает находиться в заложниках у министра, который злоупотребляет служебным положением, ставя под угрозу национальную безопасность", - написала экс-глава МОЗ.