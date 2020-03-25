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25.03.20 14:07

Правительство разработает систему дистанционных заседаний на время карантина

Кабинет Министров предлагает разработать систему для проведения дистанционных заседаний правительства в случае обострения эпидемии коронавируса в Украине.

Правительство разработает систему дистанционных заседаний на время карантина

Соответствующую инициативу объявил на заседании правительства премьер-министр Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ.

"Отдельно озвучу предложение о необходимости разработать и ввести возможность дистанционной работы правительства для того, чтобы мы на время коронавируса могли обеспечить работу", - сказал Шмыгаль.

"Должен быть инструмент, который нам позволит проводить дистанционные заседания правительства в случае обострения ситуации с эпидемией", - добавил он.

Премьер поручил министру Кабинета Министров организовать работу Госспецсвязи и секретариата Кабинета Министров для разработки инструмента.

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