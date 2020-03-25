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25.03.20 14:10

Экс-глава МИД Кожара задержан для доставки в суд, - Геращенко (обновлено)

Экс-министр иностранных дел Леонид Кожара, в доме которого месяц назад был убит бизнесмен Сергей Старицкий, задержан правоохранителями.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил замминистра внутренних дел Антон Геращенко.

"Бывший министр иностранных дел Украины Леонид Кожара только что задержан сотрудниками полиции по подозрению в умышленном убийстве гражданина.

Сейчас его доставляют в суд для избрания меры пресечения", - написал он.

Экс-глава МИД Кожара задержан для доставки в суд, - Геращенко 01

Фото - Александр Дубинский/Facebook

"Кожаре сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 УК Украины.Теперь у следствия есть 72 часа, чтобы избрать подозреваемому меру пресечения. Учитывая тяжесть и способ совершения преступления, личность подозреваемого и наличие рисков предусмотренных ч. 1 ст. 177 УПК Украины это должно быть исключительно содержание под стражей без определения суммы залога", - говорится в сообщении юридической компании "Миллер", которая защищает интересы семьи бизнесмена Сергея Старицкого.

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21 февраля 2020 следственно-оперативная группа обнаружила в доме экс-главы МИД Леонида Кожары тело бизнесмена Сергея Старицкого с огнестрельным ранением в голову и пистолетом в руке. Позже выяснилось, что оружие принадлежит Кожаре.

Кроме Сергея Старицкого на месте происшествия было еще два человека: сам Кожара и его жена Марина Козерод. Их не задержали на месте в порядке ст. 208 УПК Украины, хотя, как отмечают адвокаты потерпевшей стороны, совокупность очевидных признаков и комментарии специалистов дают понять, что это было не самоубийство.

Экс-глава МИД Кожара задержан для доставки в суд, - Геращенко 02

Экс-глава МИД Кожара задержан для доставки в суд, - Геращенко 03

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