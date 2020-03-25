Экс-глава МИД Кожара задержан для доставки в суд, - Геращенко (обновлено)

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил замминистра внутренних дел Антон Геращенко.

"Бывший министр иностранных дел Украины Леонид Кожара только что задержан сотрудниками полиции по подозрению в умышленном убийстве гражданина.

Сейчас его доставляют в суд для избрания меры пресечения", - написал он.

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"Кожаре сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 УК Украины.Теперь у следствия есть 72 часа, чтобы избрать подозреваемому меру пресечения. Учитывая тяжесть и способ совершения преступления, личность подозреваемого и наличие рисков предусмотренных ч. 1 ст. 177 УПК Украины это должно быть исключительно содержание под стражей без определения суммы залога", - говорится в сообщении юридической компании "Миллер", которая защищает интересы семьи бизнесмена Сергея Старицкого.

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21 февраля 2020 следственно-оперативная группа обнаружила в доме экс-главы МИД Леонида Кожары тело бизнесмена Сергея Старицкого с огнестрельным ранением в голову и пистолетом в руке. Позже выяснилось, что оружие принадлежит Кожаре.

Кроме Сергея Старицкого на месте происшествия было еще два человека: сам Кожара и его жена Марина Козерод. Их не задержали на месте в порядке ст. 208 УПК Украины, хотя, как отмечают адвокаты потерпевшей стороны, совокупность очевидных признаков и комментарии специалистов дают понять, что это было не самоубийство.