40% украинцев выступают за ужесточение карантинных мер в Украине, 29% уже испытывают финансовые трудности, - опрос КМИС

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные опроса КМИС, обнародованных 24 марта 2020 г.

Результаты исследования показывают, что почти 90% населения (точнее 88%) беспокоит распространение коронавируса в Украине, из них 35% очень сильно беспокоит. Те, кого распространение вируса не беспокоит, составляют лишь 6%.

На вопрос "Как Вы считаете, меры по обеспечению карантина в Украине должны быть более жесткими, чем сейчас, менее жесткими или принятые меры вполне адекватны?" относительное большинство (40%) ответили, что меры должны быть более жесткими. Треть (33%) считают, что меры вполне адекватные и 22% считают, что меры должны быть менее жесткими, введено слишком много ненужных ограничений.

"Несмотря на высокий уровень обеспокоенности и поддержку введенных мер, их выполняют далеко не все, исключением является мытье рук. В частности, рекомендацию "выходить из дома только в случае крайней необходимости" никогда не придерживаются или редко придерживаются 15% (всегда придерживаются 39%), не надевают маску в общественных местах 47% (из них 23% из-за нехватки масок, а 14% считают ненужным), всегда одевают 23%, рекомендацию не пользоваться общественным транспортом не выполняют 20% (но мы не уточняли - почему), рекомендацию дезинфицировать мобильный телефон и другие вещи, вернувшись домой, не выполняют или редко выполняют 37% (всегда выполняют 31%), рекомендацию "Прикасаться к кнопкам лифта и ручкам дверей в перчатках или салфеткой" не выполняют или редко выполняют 54% (всегда выполняют 21%), часто и тщательно моют руки почти все, редко выполняют это лишь 3%, выполняют 97%, из них 73% всегда, не обходятся или редко избегают контакта с другими людьми 20% (всегда избегают 26%)", - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмин ввел режим чрезвычайной ситуации по всей Украине на 30 дней (обновлено)

Кроме того, респонденты озвучили три основные проблемы, которые их сейчас больше беспокоят. Так, на первом месте, естественно, проблемы здоровья близких (65%), своего здоровья (32%) и неопределенность ситуации (46%), далее финансовые трудности (29%) и сложность находиться дома (28%) , отсутствие транспорта (15%). Угроза потерять работу (9%), и неоплачиваемый отпуск (7%) пока внизу списка, но прошло только несколько недель после введения мер.

Отмечается, что Киевский международный институт социологии (КМИС) провел опрос на онлайн панели Inpoll (https://inpoll.org/) с 21 до 24 марта 2020 г.. Всего было опрошено 402 респондента, проживающих во всех регионах Украины (на подконтрольных территориях) по квотной выборке, репрезентативной для городского населения Украины в возрасте от 18 лет, пользуются Интернетом (около 80% городского населения).

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0.95 и без учета дизайн-эффекта) не превышает 5%.