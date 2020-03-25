40% украинцев выступают за ужесточение карантинных мер в Украине, 29% уже испытывают финансовые трудности, - опрос КМИС

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные опроса КМИС, обнародованных 24 марта 2020 г.
Результаты исследования показывают, что почти 90% населения (точнее 88%) беспокоит распространение коронавируса в Украине, из них 35% очень сильно беспокоит. Те, кого распространение вируса не беспокоит, составляют лишь 6%.
На вопрос "Как Вы считаете, меры по обеспечению карантина в Украине должны быть более жесткими, чем сейчас, менее жесткими или принятые меры вполне адекватны?" относительное большинство (40%) ответили, что меры должны быть более жесткими. Треть (33%) считают, что меры вполне адекватные и 22% считают, что меры должны быть менее жесткими, введено слишком много ненужных ограничений.
"Несмотря на высокий уровень обеспокоенности и поддержку введенных мер, их выполняют далеко не все, исключением является мытье рук. В частности, рекомендацию "выходить из дома только в случае крайней необходимости" никогда не придерживаются или редко придерживаются 15% (всегда придерживаются 39%), не надевают маску в общественных местах 47% (из них 23% из-за нехватки масок, а 14% считают ненужным), всегда одевают 23%, рекомендацию не пользоваться общественным транспортом не выполняют 20% (но мы не уточняли - почему), рекомендацию дезинфицировать мобильный телефон и другие вещи, вернувшись домой, не выполняют или редко выполняют 37% (всегда выполняют 31%), рекомендацию "Прикасаться к кнопкам лифта и ручкам дверей в перчатках или салфеткой" не выполняют или редко выполняют 54% (всегда выполняют 21%), часто и тщательно моют руки почти все, редко выполняют это лишь 3%, выполняют 97%, из них 73% всегда, не обходятся или редко избегают контакта с другими людьми 20% (всегда избегают 26%)", - сказано в сообщении.
Кроме того, респонденты озвучили три основные проблемы, которые их сейчас больше беспокоят. Так, на первом месте, естественно, проблемы здоровья близких (65%), своего здоровья (32%) и неопределенность ситуации (46%), далее финансовые трудности (29%) и сложность находиться дома (28%) , отсутствие транспорта (15%). Угроза потерять работу (9%), и неоплачиваемый отпуск (7%) пока внизу списка, но прошло только несколько недель после введения мер.
Отмечается, что Киевский международный институт социологии (КМИС) провел опрос на онлайн панели Inpoll (https://inpoll.org/) с 21 до 24 марта 2020 г.. Всего было опрошено 402 респондента, проживающих во всех регионах Украины (на подконтрольных территориях) по квотной выборке, репрезентативной для городского населения Украины в возрасте от 18 лет, пользуются Интернетом (около 80% городского населения).
Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0.95 и без учета дизайн-эффекта) не превышает 5%.