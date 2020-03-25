За тяжкие и резонансные преступления освобождать нельзя, - замгенпрокурора Мамедов о применении альтернативных видов мер пресечения в условиях карантина

Об этом в комментарии Цензор.НЕТ заявил замгенпрокурора Гюндуз Мамедов.

"Подобной практики в Украине не было. В мировой практике мы уже видели примеры, как в Иране и США. И чтобы комментировать, нужно понимать, какие изменения необходимы в нашем законодательстве, которое регулирует порядок избрания меры пресечения, выполнения и отбывания наказания, и которых сейчас нет", - отметил он.

По его словам, все зависит от того, какой курс выберет правительство с учетом эпидемиологической ситуации в стране: или применение альтернативных видов мер пресечения, или упрощенный порядок условно-досрочного освобождения для осужденных, или отсрочка исполнения наказаний для лиц, совершивших нетяжкие преступления.

Он подчеркнул, что любой из вариантов должен учитывать риски, связанные с общей криминогенной ситуацией в условиях карантина, и ограничениями, связанными с перемещением граждан внутри страны.

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"Очевидно, что за тяжкие и резонансные преступления - убийства, военные преступления, изнасилование, разбой, повторное совершение преступления - нельзя освобождать, - считает замгенпрокурора. - По медицинским показаниям – необходимо анализировать каждый конкретный случай, исходя из степени опасности заражения окружающих. Если подходит конец срока отбывания наказания – стоит рассмотреть. Есть много нюансов. Пока мы исходим из позиции контроля за ситуацией: как выполняются уже установленные мероприятия и ограничения по карантину внутри пенитенциарной системы.

Но, в целом, речь идет не только о СИЗО и учреждениях исполнения наказаний. На сегодня необходимые ограничительные мероприятия введены. А дополнительные - должны вводиться исключительно в законодательном поле и исходя из реальной эпидситуации".