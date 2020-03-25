Мандзий назначена и.о. министра образования, - решение Кабмина

Такое решение было принято на заседании Кабинета Министров в среду, 25 марта, информирует Цензор.НЕТ.

"Временно возложить обязанности министра образования и науки Украины на Мандзий Любомиру Степановну, которая сейчас заместитель министра образования и науки", - сказал премьер-министр Денис Шмыгаль.

До этого обязанности главы Минобразования временно исполнял первый замминистра Юрий Полюхович.

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Как сообщалось, 4 марта Верховная Рада по представлению новоназначенного премьер-министра Дениса Шмыгаля утвердила новый состав Кабинета министров Украины. В то же время представление на назначение нового министра образования не поступало. Предыдущим министром образования и науки была Анна Новосад.

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