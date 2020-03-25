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25.03.20 14:33

Испания опередила Китай по количеству смертей от коронавируса

Испания опередила Китай по количеству погибших от коронавируса и вышла на второе место в мире.

Испания опередила Китай по количеству смертей от коронавируса

Об этом пишет BBC со ссылкой на данные Министерства здравоохранения Испании, передает Цензор.НЕТ.

Согласно новым данным, количество погибших в Испании 25 марта достигло 3434 человек, тогда как в Китае, где возникла эпидемия, зафиксирована смерть 3287 человек. В Италии - 6820 умерших.

Всего за 24 часа в Испании умерли еще 738 человек в связи с вирусом. Это самый высокий прирост числа погибших за сутки с тех пор, как вирус поразил Испанию.

Количество заражений за сутки выросло на 7937 случаев, то есть на 20%. Общее количество заражений составило 47 610 человек.

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