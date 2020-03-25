Кабмин расширил перечень магазинов и учреждений, которым разрешено работать во время карантина. ДОКУМЕНТ

Об этом говорится в постановлении Кабинета Министров, принятом 25 марта, сообщает Цензор.НЕТ.
В частности, ограничения не коснутся:
- Торговли продуктами, топливом, средствами гигиены, лекарствами, ветпрепаратами, кормами, агрохимикатами, семенами, посадочным материалом, средствами связи.
- Банковских и страховых учреждений, медицинской и ветеринарной практики, АЗС, СТО, учреждений по ремонту техники и бытовых изделий, всех видов почты.
- Общественное питание может работать только для адресной доставки.