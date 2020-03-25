Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
25.03.20 14:40

Кабмин расширил перечень магазинов и учреждений, которым разрешено работать во время карантина. ДОКУМЕНТ

Кабинет Министров Украины внес изменения в свое постановление относительно того, какой бизнес может работать в условиях предотвращения распространения коронавируса в Украине (карантина).

Кабмин расширил перечень магазинов и учреждений, которым разрешено работать во время карантина. ДОКУМЕНТ

Об этом говорится в постановлении Кабинета Министров, принятом 25 марта, сообщает Цензор.НЕТ.

В частности, ограничения не коснутся:

- Торговли продуктами, топливом, средствами гигиены, лекарствами, ветпрепаратами, кормами, агрохимикатами, семенами, посадочным материалом, средствами связи.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Кабмин продлил карантин до 24 апреля (обновлено)

- Банковских и страховых учреждений, медицинской и ветеринарной практики, АЗС, СТО, учреждений по ремонту техники и бытовых изделий, всех видов почты.

- Общественное питание может работать только для адресной доставки.

Кабмин расширил перечень магазинов и учреждений, которым разрешено работать во время карантина 01
Кабмин расширил перечень магазинов и учреждений, которым разрешено работать во время карантина 02

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2020, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100