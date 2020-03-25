Указ Путина о правах на землю в оккупированном Крыму направлен на ускорение колонизации полуострова, - Чубаров

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сказал 25 марта в комментарии Крым.Реалии.

"Они создают себе якобы правовой механизм, который с их точки зрения, должен создать условия для ускоренного переселения граждан России в Крым. Чего им для этого сейчас не хватает? Не хватает ресурсов и земли. У России нет достаточных ресурсов, чтобы обустраивать каждого, кого они хотели переселить. Они хотят создать условия, чтобы россияне сами переселялись. Для этого надо создать рынок дешевой, "свободной" земли", – сказал Чубаров.

Он уверен, что над крымчанами, которые были вынужденны взять российские паспорта после оккупации полуострова, также нависла угроза изъятия их земель.

"Не надо думать, что под этот перечень попадут только те жители Крыма, которые не взяли паспорта России. В число тех, против кого направят этот указ, могут войти и те люди, которые формально были вынуждены получить паспорта России. Их в любой момент могут объявить гражданами Украины и у них будут отбирать земельные участки", – считает глава Меджлиса.

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Кроме этого, убежден Чубаров, "Россия этим указом попытается вытеснить из Крыма всех неугодных, закрепить свое военное присутствие на полуострове и привлечь инвестиции, поскольку указ разрешит изымать любой участок".

Эксперт в сфере международного права Борис Бабин считает, что после указа президента России Владимира Путина по поводу права собственности на землю в аннексированном Крыму подконтрольные Кремлю власти полуострова могут начать конфисковывать участки.