Кредитные каникулы получат те, кто реально пострадал от остановки бизнеса, - замглавы НБУ Рожкова

Об этом заявила первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова во время круглого стола с банковским сектором сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на о ссылкой на Finclub.

"Кредитные каникулы - для тех украинцев и бизнеса, которые реально пострадали от остановки, временной остановки или частичной остановки бизнеса", - рассказала Екатерина Рожкова.

Остальные компании должны продолжать обслуживать полученные кредиты.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В период карантина Нацбанк разрешил гражданам не платить ипотеку

"Компании, которые продолжают работать, малый бизнес, который продолжает работать в той или иной форме, не могут требовать от вас и претендовать на кредитные каникулы. Мы говорим о каникулах для тех, кто полностью остановился и у кого исчезли источники поступлений для обслуживания кредита", - отметила Рожкова.

Она напомнила, что кредитные каникулы - это не прощение процентов или тела кредита.

"Это просто отсрочка во времени. Все равно придется заплатить и тело, и проценты за это время", - предупредила топ-менеджер НБУ.