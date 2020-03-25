"ДНР" объявила в розыск Порошенко: ему вменяют организацию убийства Мотороллы

Об этом сообщается на сайте "генпрокуратуры", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Новости Донбасса".
По версии террористов, Порошенко, будучи президентом Украины, утвердил приведенный в исполнение украинскими спецслужбами план убийства Павлова. Отмечается, что пятый президент объявлен в розыск.
Уточняется, что "уголовное дело" было возбуждено в феврале 2020 года по части 4 статьи 230 "уголовного кодекса ДНР" (организация террористической деятельности). Санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 15 до 20 лет или пожизненное лишение свободы.
Боевик Арсен Павлов родом из России. На Донбассе он возглавлял незаконное вооруженное формирование "Спарта". Ликвидирован 16 октября 2016 года в результате взрыва в лифте дома в центре Донецка, где проживал.