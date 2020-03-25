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25.03.20 15:26

Кабмин выделит МВД 140 миллионов на средства защиты для правоохранителей

Кабинет министров решил выделить Министерству внутренних дел 140 миллионов гривен из резервного фонда государственного бюджета для обеспечения работников средствами защиты во время карантина в Украине.

Кабмин выделит МВД 140 миллионов на средства защиты для правоохранителей

Соответствующее решение приняли на заседание правительства 25 марта, передает Цензор.НЕТ.

"Проектом распоряжения предусматривается выделить для системы органов МВД 140 миллионов гривен для обеспечения их средствами индивидуальной защиты при осуществлении противоэпидемических мероприятий и санитарно-карантинного контроля в условиях пандемии, вызванной распространением коронавируса в Украине", - заявил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко.

Также на следующем заседании правительства планируется рассмотреть вопрос выделения средств для Службы безопасности.

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