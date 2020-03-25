Следующая неделя - нерабочая. Самое безопасное - побыть дома, - Путин обратился к россиянам из-за ситуации с коронавирусом

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Таким образом, длинные выходные продлятся с ближайшей субботы 28 марта по воскресенье 5 апреля.
Путин призвал граждан соблюдать рекомендации врачей и специалистов.
Такое решение принято в связи с распространением коронавирусной инфекции.
Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в России за минувшие сутки увеличилось на 163 - до 658. Таким образом, суточный прирост новых случаев заболевания в России увеличился почти втрое (с 50-60 случаев).
Из 163 новых случаев, обнаруженных в 20 регионах, 120 зафиксированы в Москве, говорится в сообщении оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.