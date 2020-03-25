В запланированную ротацию канадских инструкторов будут внесены правки из-за коронавируса, - посол Шевченко

Об этом пишет канадская газета National Post, напоминая, что канадские военные инструкторы присутствуют в Украине с лета 2015 года, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Миссия была запущена после того, как Россия аннексировала Крым в 2014 году и развязала войну в восточноукраинском регионе Донбасс. За это время они провели подготовку 17 тысяч солдат ВСУ.

Нынешний канадский контингент прибыл в Украину в прошлом октябре. В следующем месяце его должна была заменить новая группа военных. Но эти планы теперь под вопросом из-за пандемии COVID-19. Как пояснила капитан Алексия Кройзер из Командования совместных операций, Вооруженные силы Канады "сейчас оценивают, будет ли замена развернутых сил происходить согласно плану, несмотря на последствия, которые COVID-19 накладывает на эти силы".

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Решение канадских ВВС появится в ближайшее время. О нем сообщат, прежде всего, самим военным и членам их семей.

Начальник штаба обороны Канады генерал Джонатан Вэнс в этом месяце приказал остановить все неважные военные действия и активности, чтобы защитить военных от COVID-19. В это время, те, кто вовлечен в тренировочные миссии, как и большинство канадских военных на службе за рубежом, заблокированы из-за пандемии. Ожидалось, что "операционная пауза" будет длиться всего три недели. Однако, на прошлой неделе Вэнс заявил, что армия должна "признать реальность". Потому что меры, призванные не допустить распространение нового коронавируса, могут продолжаться значительно дольше.

Посол Украины в Канаде Андрей Шевченко указал на важность канадской тренировочной миссии из-за продолжения войны на Донбассе уже шестой год. Вместе с тем, он сказал, что украинская власть работает над согласованием относительно ротации войск в следующем месяце.

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"Думаю, это задача канадских коллег и их украинских друзей найти лучший формат", - сказал он.

"Очевидно, будут внесены правки в запланированную ротацию. Но мы ожидаем, что эта ротация произойдет в апреле, как и было запланировано", - добавил посол.

Одна из потенциальных проблем, с которой столкнулись канадские военные за рубежом, заключается в том, какой уровень медицинской помощи они могут получить в случае заболевания COVID-19. Шевченко заверил, что в Украине обеспечить их медицинской помощью - это "высокий приоритет". При этом он добавил, что украинские и канадские чиновники работают над восстановлением тренировочной миссии.