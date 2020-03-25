Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
25.03.20 15:50

Карантин не отменяет плановой вакцинации, - ЦОЗ

Всемирная организация здравоохранения не рекомендует прерывать плановую вакцинацию даже на короткий период, поскольку это приведет к повышению вероятности вспышек вакциноуправляемых инфекций или росту количества случаев заболеваний, которые можно предотвратить путем вакцинации.

Карантин не отменяет плановой вакцинации, - ЦОЗ

Об этом сообщает Центр общественного здоровья, передает Цензор.НЕТ.

"Это будет дополнительной нагрузкой на системы здравоохранения в странах, которые уже и так перегружены из-за пандемии Covid-19", - осообщили в ЦОЗ.

Там подчеркивают, во время карантинных мероприятий не запрещены профилактические вакцинации.

Центр призывает медучреждения информировать население о правилах вакцинации, не создавать очередь, скопление в комнатах ожидания, заранее планировать график консультационных приемов и вакцинации и разграничивать потоки пациентов (организовать отдельные входы или определить часы для рутинной вакцинации), а также выделить хорошо вентилируемые помещения и обеспечить соблюдение социальной дистанции не менее 1,5-2 м в отношении других людей (или тех, кто с детьми), которые ожидают вакцинацию.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Подход к лечению туберкулеза в Украине будет изменен с 1 апреля, - ЦОЗ

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2020, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100