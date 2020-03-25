Карантин не отменяет плановой вакцинации, - ЦОЗ

Об этом сообщает Центр общественного здоровья, передает Цензор.НЕТ.

"Это будет дополнительной нагрузкой на системы здравоохранения в странах, которые уже и так перегружены из-за пандемии Covid-19", - осообщили в ЦОЗ.

Там подчеркивают, во время карантинных мероприятий не запрещены профилактические вакцинации.

Центр призывает медучреждения информировать население о правилах вакцинации, не создавать очередь, скопление в комнатах ожидания, заранее планировать график консультационных приемов и вакцинации и разграничивать потоки пациентов (организовать отдельные входы или определить часы для рутинной вакцинации), а также выделить хорошо вентилируемые помещения и обеспечить соблюдение социальной дистанции не менее 1,5-2 м в отношении других людей (или тех, кто с детьми), которые ожидают вакцинацию.

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