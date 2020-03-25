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25.03.20 16:08

В этом году можно будет проводить неродственную трансплантацию костного мозга в Украине, - Емец

Кабинет Министров Украины принял инициированное Министерством здравоохранения постановление, утверждающее порядок получения и предоставления стволовых клеток и обмена информацией об имеющихся анатомических материалах человека, предназначенных для трансплантации.

операция

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

"Это решение правительства даст возможность искать донора костного мозга среди 37 млн доноров мирового реестра, что позволит уже в этом году начать неродственные трансплантации костного мозга в Украине", - заявил министр здравоохранения Илья Емец.

Среди прочего, порядок определяет требования:
- к подбору доноров или донорских образцов;
- к получению и предоставлению стволовых клеток;
- к обмену информацией об имеющихся анатомических материалах человека в виде стволовых клеток, предназначенных для трансплантации, с целью обеспечения прав доноров и реципиентов, защиты их здоровья и персональной информации.

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В этом году можно будет проводить неродственную трансплантацию костного мозга в Украине, - Емец 01

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