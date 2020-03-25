Путин из-за коронавируса перенес голосование по обнуляющим президентские сроки поправкам в Конституцию

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Считаю, что голосование по поправке к Конституции надо перенести", - заявил Путин.

Новую дату голосования определят специалисты, которые будут оценивать ситуацию с коронавирусом в России и определять, когда голосование будет безопасным.

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Президент РФ отметил, что все знают, насколько серьезно он относится к мнению избирателей в отношении предложенных изменений в Конституции. Он пообещал, что еще попросит россиян прийти и проголосовать по этим поправкам. Однако абсолютным приоритетом для него является "здоровье, жизнь и безопасность людей", поэтому он решил отложить голосование.

Он напомнил, что Россия не сможет отгородиться от коронавируса, хотя власти делают все, чтобы играть на опережение. Наибольший риск возник для пожилых людей. В связи с этим он призвал их и всех остальных максимально ограничить контакты.

Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в России за минувшие сутки увеличилось на 163 - до 658. Таким образом, суточный прирост новых случаев заболевания в России увеличился почти втрое (с 50-60 случаев).

Ранее закон о поправке к Конституции РФ, позволяющей Путину переизбираться в президенты еще несколько раз, был подписан самим Путиным. До этого его принял Совет Федерации и согласовали две трети регионов РФ.

Напомним, в январе текущего года президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроект об изменениях в Конституцию России.

К их числу была позже добавлена поправка, "обнуляющяя" предыдущие президентские сроки Путина.