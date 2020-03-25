Каток в Мадриде будут использовать как морг

Об этом телекомпании CNN рассказали власти Мадрида, информирует Цензор.НЕТ.

Власти подчеркнули, что это "временная и экстраординарная мера", которая должна "уменьшить боль семей умерших и облегчить ситуацию, сложившуюся в больницах Мадрида". В испанской столице многие больницы настолько переполнены, что пациентов кладут на пол в коридорах.

Испания — четвертая в мире по количеству заразившихся коронавирусом после Китая, Италии и США. В Испании заболели 39 763 человека и умерли 2696.

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В то же время руководство похоронного сервиса Мадрида сообщило, что организация временно прекращает сбор тел умерших из-за недостатка защитных костюмов. Сервис управляет 14 кладбищами, двумя похоронными домами и двумя крематориями.

Похоронная служба заявила, что кремации, захоронения и другие услуги для жертв коронавируса будут предоставляться в обычном режиме, но тела должны доставляться другими ритуальными службами в закрытом гробу.

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