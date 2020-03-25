Нардепы Палица, Дубинский и Василевская-Смаглюк подали в Раду альтернативы банковскому законопроекту

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт парламента.

24 марта Кабинет Министров внес проект закона №3260 "О внесении изменений в законодательные акты Украины относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности". Принятие данного документа необходимо для новой программы с МВФ.

25 марта появились три альтернативных к нему законопроекта: Игорь Палица зарегистрировал свой вариант под №3260-1, Александр Дубинский – под №3260-2, а Ольга Василевская-Смаглюк – под №3260-3.

Сопроводительная документация к альтернативным законопроектам пока отсутствует.

Дата рассмотрения законопроектов профильным комитетом неизвестна.

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