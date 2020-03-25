Областная больница Тернопольщины отказалась принимать 41-летнюю медсестру с COVID-19, - родственники

Об этом родственники инфицированной коронавирусом рассказали в комментарии ТСН, информирует Цензор.НЕТ.

По их словам, женщину госпитализировали 17 марта в больницу города Монастыриска, где ей диагностировали двустороннюю пневмонию. Через пару дней состояние ухудшилось, ее перевели в реанимационное отделение и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

"До пятницы ее состояние вообще не улучшалось, и семья попросила госпитализировать в г. Тернополь или вызвать бригаду из Тернополя. Вечером приехал областной инфекционист. Он сказал, что Тернополь отказывается принимать. И после того, как ее осмотрели, сказали что такие заболевания лечатся на месте, а даже если бы Тернополь согласился принять, то у них нет настолько сильного оборудование в скорых, чтобы доставить. Состояние здоровья ее так и не улучшилось. В воскресенье мы снова попросили вызвать бригаду из Тернополя, чтобы хотя бы чем-то помочь. Приехали после обеда, повторно осмотрели, сказали, что у них нет необходимой скорой для такой транспортировки", - отмечают родственники.

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Через некоторое время родственники нашли скорую с необходимым оборудованием, однако в городе отказались принимать. Очередное прошение о переводе в Тернополь уже после официального диагноза COVID-19 также не было принято. По словам родственников, бригада врачей из Тернополя отметила, что ее болезнь может быть излечена на месте. В то же время, 25 марта состояние женщины, как отмечают родственники, улучшилось, она уже начала постепенно снимать маску и дышать самостоятельно, а также вставать с кровати и ходить.

ТСН.ua пытался дозвониться в местную больницу в городе Монастыриска, однако телефоны там не отвечают. В инфекционном отделении городской больницы скорой помощи Тернополя посоветовали за комментарием обратиться к главному врачу, который находился на совещании. В то же время врачи из самого города, которые уже знают об этой проблеме, отмечают, что важным является вопрос возможной транспортабельности пациента, и если существуют риски, что больного не смогут успешно перевезти из одной больницы в другую, то врачи почти никогда не дадут на это согласия, несмотря на просьбы родственников.

Кроме этого сам новый председатель Тернопольской ОГА Владимир Труш отметил, что больных с подозрением на заражение новым коронавирусом не будут везти в областной центр, а будут лечить в районных больницах.

Напомним, на утро 25 марта в Украине зафиксировано 29 новых случаев COVID-19, всего подтверждены 113 случаев, за сутки поступило 185 подозрений. Коронавирусная болезнь зафиксирована: Волынская область - 1 случай (выявлен за последние сутки); Запорожская область - 2 случая (обнаруженные за последние сутки); Днепропетровская область - 2 случая; Донецкая область - 1 случай; Житомирская область - 2 (1 летальный) случая; Ивано-Франковская область - 5 (1 летальный) случаев; Киев - 31 случай (из них 2 обнаружены в течение последних суток); Киевская область - 22 случая (из них 7 в течение последних суток); Львовская область - 2 случая; Луганская область - 1 (выявлен за последние сутки); Одесская область - 1 (выявлен за последние сутки); Тернопольская область - 4 случая (2 из которых обнаружены за последние сутки); Черновицкая область - 38 (1 летальный) случаев, из них 13 обнаружены в течение последних суток; Черкасская область - 1 случай.