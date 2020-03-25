Таможенники должны получить разъяснение, как действовать с товарами медназначения, чтобы потом не попасть в тюрьму, - советник министра финансов Макаренко

Об этом Цензор.НЕТ заявил советник министра финансов Анатолий Макаренко, которого мы попросили прокомментировать скандальную ситуацию с таможенным оформлением аппаратов ИВП на Киевской таможне. Как сообщало ранее издание, закупленные аппараты уже третий день стоят на таможне.

"Таможня стала заложником справедливого возмущения тех, кто хочет быстро и эффективно помочь нашей медицине и гражданам средствами защиты, аппаратами искусственной вентиляции легких и другими товарами медицинского назначения, которые сейчас будут массово ввозиться на территорию Украины, - говорит Анатолий Макаренко. – Но есть требования закона, по которым работают таможенники, они не имеют права их нарушать".

По его словам, в данном случае речь идет о трех проблемных моментах. Первое – это урегулирование вопроса уплаты НДС. Можно ли считать постановление Кабмина основанием для освобождения от уплаты этого налога? Ни налоговый кодекс, ни действие ряда Технических регламентов не распространяется на медоборудование и не дает однозначных оснований для того, чтобы освободить человека или предприятие, ввозящее медоборудование от уплаты НДС.

Второе – это процедура предоставления разрешительных документов в таможенные органы. На данный момент она осложнена. Сначала надо обратиться в Минздрав и предоставить все данные о товаре, а также объяснить, с какой целью его ввозят. Взамен в этом ведомстве предоставляют справку о том, что введение такого оборудования в оборот необходимо.

Такие же данные, включающие номер партии или серийный номер, информацию о производителе, данные о назначении оборудования, способе действия оборудования и снова же цели ввоза. Все тоже придется проделать, если вы ввозите средства защиты.

Только получив разрешительные документы от этих двух ведомств, таможня сможет провести таможенное оформление товара.

"Я прекрасно понимаю таможенников, которые должны эти документы обязательно получить, потому что не дай Бог что-то произойдет в ходе использования того или иного медицинского оборудования, которое будет ввезено в Украину. За все, что будет ввезено в незаконный способ, придется отвечать. Прокуратура в итоге выйдет на стрелочника, мы это уже проходили, когда в 2009 году в Украину ввозились во время эпидемии "скорые помощи". Два моих подчиненных таможенника пошли в тюрьму. Это люди, которые пытались адекватно ситуации выполнить свой гражданский долг, но они нарушили закон, - говорит советник министра. - Поэтому настаиваю на том, чтобы было четкое разъяснение для таможенных органов относительно их действий, чтобы таможенники не пошли в тюрьму, когда закончится пандемия".

Сейчас Киевская таможня, по информации Анатолия Макаренко, обратилась в центральный аппарат Гостаможслужбы. Гостаможслужба в свою очередь направила письма в Минздрав и Госслужбу по вопросам труда. "Думаю, в ближайшие часы все разъяснения будут, - подчеркнул он. - Эта ситуация прецедентная. С подобными проблемами столкнутся на всех таможнях. Всем госструктурам, которые отвечают за эти вопросы, необходимо срочно скоординировать свои усилия".

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