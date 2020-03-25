Группа украинских туристов в Индии ждет возвращения на Родину: еды нет, все закрыто, "Друг" не помогает

Об этом в эфире "24 канала" рассказал украинский турист Александр Савченко, передает Цензор.НЕТ.

"Мы из Гоа добрались в Дели – это был очень сложный перелет, один из рейсов 8 раз переносили, мы успели на последний самолет, благодаря компании "Индиго". Мы прибыли ночью 24 марта в аэропорт, переночевали, но начала заканчиваться еда, на следующий день все начали голодать, здесь нет возможности что-то купить, потому что все вокруг закрыто", - объяснил Савченко.

Он добавил, что консул Александр Громов позже доставил им пищу – борщ и вареники, предположительно готовила его жена, что очень подняло настроение.

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По его словам, он, как и все туристы, зарегистрировался в системе "Друг", но это не помогло.

"Я не знаю, что это за система, она никак не помогает. С консулом мы связались через телеграм-группы. Мы организовались, нас где-то 415 человек в одной группе. Есть также страницы в Фейсбуке. Я рекомендую всем, кто застрял в Италии, Шри-Ланке, Мальдивах, подписаться на официальную группу посольства Украины в этих странах, и там вы найдете телеграм-группы, где есть туристы, которые попали в такую ​​же проблему. Там сможете связаться с консулом", - сказал турист.

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