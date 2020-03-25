Это не просто замораживание достижений последних лет, а откат в 90-е, - обращение руководителей культурных институтов из-за возможного урезания финансирования

Как сообщает Цензор.НЕТ, в письме сказано, что в связи с эпидемией и введением карантина культурная сфера окащалась под угрозой.

"Прежде всего, позвольте заверить, что мы как опытные управленцы понимаем и поддерживаем целесообразность ограничений, которые позволят предотвратить коллапс медицинской системы и сохранить здоровье максимального числа граждан.



В то же время, институты и продуценты культуры относятся к первым пострадавших из-за невозможности проводить публичную деятельность. Отказ от публичных событий - выставок, концертов, кинопоказов, спектаклей и т.д. - мгновенно приводит к стремительному падению доходов всех, кто инвестировал время, усилия и средства в то, чтобы культура в Украине была доступной, качественной, а ее проекты хорошо организованными. Украинские культурные институты и независимые производители уже сейчас оказываются без ресурсов, которые позволили бы выплачивать зарплаты, финансировать первоочередные противоаварийные или реставрационные работы и даже столь насущные потребности как охрану государственной части украинского музейного фонда. Это грозит не просто остановкой развития или замораживанием достижений последних лет, ведь это обычная угроза, в отношении которой сфера культуры имеет опыт если не преодоления, то противодействия. Сейчас возникает угроза значительно серьезнее: распад институциональной системы и потеря целого поколения талантливых создателей и менеджеров культуры. Это ситуация, типологически похожа на положение дел в Украине на протяжении 1990-х годов", - говорится в обращении.

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Директора культурный институтов обращаются с просьбой серьезно проанализировать эти риски и вместе с культурным сообществом, Комитетом по вопросам гуманитарной и информационной политики Верховной Рады Украины сделать все возможное для их минимизаци. В часности, необхомимо правильно использовать предусмотренные средства:

"Прежде всего, считаем необходимым перенаправить расходы развития, предусмотренные на культуру или другие цели в пределах бюджетов главных распорядителей, управляющих институтами культуры, на текущую институциональную поддержку. Необходимо сохранить рабочие места и надлежащее по безопасности состояние институтов. Для этого очень важно отказаться от потенциального сокращения расходов на оплату труда. Принципиально важно воспользоваться всеми возможностями, кторые имеют Украинский культурный фонд и Украинский институт книги, на решение проблем, которые возникают с нынешним кризисом. Это очень важные институты, от которых сейчас ждут поддержки как никогда раньше.



Просим прислушаться к предложениям самых УКФ и УИК по переформатированию их программ из-за вызовов, связанных с эпидемией коронавируса. Следовательно, сохранить финансирование проектов Украинской культурным фондом, бюджет которого направлен в первую очередь на поддержку самых продуцентов культуры, и таким образом помочь им преодолеть кризис. Важно сохранить и способствовать программам УИК по поддержке украинской книгоиздательской отрасли, которая достигла значительных успехов в течение последнего десятилетия. То же касается и производства кино: успех последних лет был возможным благодаря устойчивости поддержки через механизмы Госкино, поскольку создание фильма - это многолетний процесс. Резкое прекращение поддержки обесценит уже сделанные инвестиции (в частности, софинансирование от международных партнеров), спровоцирует деквалификацию и потерю кадров".



Подписанты письма выразили уверенность, что проанализировав все риски и сделав решительные, но взвешенные шаги, которые в первую очередь будут иметь целью защиту украинцев от эпидемии, но и позволят избежать сокрушительных последствий для украинской культуры, "мы преодолеем и этот вызов вместе".

Обращение к премьер-министру подписали: исполнительный директор Украинского культурного фонда Юлия Федив, директор НКХ "Мыстецкий арсенал" Олеся Островская-Люта, директор Украинского института книги Алекандра Коваль, гендиректор Национального центра Александра Довженко Иван Козленко, гендиректор Украинского института Владимир Шейко.

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Напомним, ранее глава профильного парламентского комитета Александр Ткаченко сообщил, что Министерство финансов намерено значительно урезать финансирование отрасли, в следствие чего фактичсеки будут ликвидированы целые структуры, в частности Госкино, Украинский институт книги, Украинский культурный фонд и другие программы креативной индустрии.

Согласно заявлению, сегодня Министерство финансов внесет изменения в государственный бюджет, урезав финансирование всех направлений деятельности Министерства культуры, молодежи и спорт и оставив только расходы на содержание, то есть, на зарплаты.



Согласно заявлению, финансирование хотят лишить Институт книги - 150 млн грн, Украинский культурный фонд - 500 млн грн, а также Госкино - 750 млн грн и туризм - 240 млн грн.



Кроме того, хотят урезать расходы на программу "сшивания страны", реставрационные работы по защите историко-культурного наследия, программу информполитики - на сумму свыше 500 млн. грн. Урежут ли финансирование спорта, пока неизвестно.