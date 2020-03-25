Кредит от МВФ все равно будет разворован. А люди ждут не закона по "ПриватБанку", а других решений, - "слуга народа" Дубинский

Их коллега Александр Дубинский в Facebook раскритиковал это предложение, передает Цензор.НЕТ.

"25 (на момент публикации) депутата Слуги Народа решили сообщить всем, что закон по ПриватБанку - это самый важный закон для государства на внеочередной сессии парламента в условиях остановки бизнеса, транспорта и экономики. Потому что без него нам не дадут кредит МВФ, который будет разворован, как и все предыдущие", - иронизирует Дубинский и "подсказывает коллегам", что на внеочередной сессии "люди ждут немного других решений".

Он же раскрывает ожидания украинцев: компенсация потерянных доходов от карантина в виде налоговых каникул для малого бизнеса; отмена части или всего объема коммунальных платежей для наименее защищенных слоев населения; защита арендаторов квартир от выселения; увеличение выплат медицинским работникам; повышение доступности социальных продуктов; снижение НДС.

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"И борьбой с коррупцией, наконец. Начиная от Нефьодова, и заканчивая Порошенко и Гонтаревой, из-за алчности которых и желания захватить 1+1 и национализировали ПриватБанк. Но соросятскими мозгами этого не понять. Потому что для этого нужно быть гражданином, а не грантососом. Вангую, что следующий закон, который попросят поддержать соросята перед внеочередной сессией - продажа земли. Ей будет очень удобно рассчитываться с МВФ после дефолта, который неизбежен при действующей тупой экономической и налоговой политике и отсутствии плана Б", - предполагает нардеп.

Напомним, нардепы от СН предлагают всеми способами избежать дефолта, в том числе, приняв законопроект о невозврате неплатежеспособных банков бывшим владельцам. Это откроет путь к кредиту МВФ.

Члены депутатской фракции "Слуга народа" ориентируются на проведение внеочередного заседания Верховной Рады в субботу, 28 марта.

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