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25.03.20 18:00

Молдавский священник заразился коронавирусом после поездки в Почаевскую лавру

У священника из молдавского города Штефан-Водэ диагностировали коронавирус. В начале марта он путешествовал в Украину для посещения Почаевского монастыря.

Молдавский священник заразился коронавирусом после поездки в Почаевскую лавру

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Сotidianul.

"Священник получил положительный результат на COVID-19 и помещен в больницу Министерства здравоохранения, труда и социальной защиты. Насколько я знаю, жена священника получила отрицательный диагноз. Что касается детей, результат еще ожидается", - сказал руководитель Центра общественного здравоохранения в Каушанах Андрей Казацок.

Полиция сейчас устанавливает все вступавшие в контакт со священником лица, чтобы проверить их на наличие COVID-19.

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Ранее премьер-министр Молдовы Ион Кику сообщил, что после паломничества в Почаевскую Лавру коронавирусом заразились 8 молдаван.

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