По "делам Майдана" сообщено о подозрении бывшему замначальника Управления общественной безопасности ГУ МВД Украины в г. Киеве, - ГБР

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Экс-правоохранитель подозревается в незаконном препятствовании проведению мирных собраний граждан, совершенном по предварительному сговору группой лиц (ст. 340 Уголовного кодекса Украины).

"Следствием установлено, что экс-начальник подразделения милиции, с целью выполнения преступного приказа, организовал и обеспечил незаконное воспрепятствование проведению собрания граждан 30 ноября 2013 г. В результате этого бойцы полка "Беркут" и военнослужащие ВВ МВД Украины вытеснили с Майдана Незалежности около 300 участников собрания", - говорится в сообщении.

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Сейчас решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения. В случае доказательства вины, подозреваемому грозят исправительные работы на срок до 2 лет или арест на срок до 6 месяцев, или ограничение свободы на срок до 5 лет или лишение свободы на тот же срок.