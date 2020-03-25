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25.03.20 18:08

На Пасху - молитва онлайн, - глава УГКЦ Святослав

Глава Украинской греко-католической церкви блаженнейший Святослав (Шевчук) советует связи с коронавирусом в Страстную неделю и на Пасху молиться онлайн, не целовать плащаницы, а службы проводить на улице.

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Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на сайт УГКЦ.

Блаженнейший Святослав считает, что верующих надо поощрять как можно больше пользоваться трансляций церковных богослужений, которые священнослужители должны обеспечить из храмов и соборов.

"Страстные и пасхальные службы в этом году во всей Католической Церкви служатся без участия верующих - ради безопасности, чтобы уменьшить контакт между людьми и не распространять вирусы", - сказано в сообщении.

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Кроме того, в Великий четверг УГКЦ не будет проводить обряд омовения ног, а в Великую пятницу не станет проводить никаких процессий.

"В воскресенье Пасхи служить, по возможности, на улице. Не делать процессий - ни в храме, ни вокруг храма. Если владыки сочтут возможным, в соответствии с санитарными нормами определенной страны, служить в храме, то в нем должны находятся только священнослужители и певцы. Все остальные должны остаться на улице", — добавили в УГКЦ.

Если же карантин этого потребует, следует участвовать в богослужениях через трансляции, оставаясь дома. Пасхальные корзины в таком случае также будут освящены посредством онлайн-трансляций.

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"Примером в этом нам должен служить Папа Римский, который благословляет людей на площади Святого Петра в Ватикане, и это благословение распространяется также на тех, кто соединяется с ним при помощи радио и телевидения", - заверил Блаженнейший Святослав.

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