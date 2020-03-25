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25.03.20 18:26

На Сумщине зафиксирован первый случай заболевания коронавирусом, - мэр Конотопа Семенихин

В г. Конотоп Сумской области выявлен первый случай инфицирования новым коронавирусом COVID-19.

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Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил мэр Конотопа Артем Семенихин, информирует Цензор.НЕТ.

"В Конотопе только что диагностировали первый случай заболевания коронавирусом. Женщина 76 лет из села Казачьего Конотопского района. На данный момент находится в реанимации ЦРБ. Принимаем все необходимые меры. Человек в сознании и подключена к аппарату искусственной вентиляции легких", - написал Семенихин.

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Отмечается, что женщине сделали два теста на наличие у нее COVID-19. Оба показали положительный результат. Также взяты еще дополнительные анализы и отправлены в лабораторию в г. Сумы.

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