С начала суток 25 марта враг на Донбассе совершил 7 обстрелов, потерь нет, - штаб ООС

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба ООС.

В вечерней сводке отмечается: "В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" было осуществлено пять обстрелов, а именно:

дважды рядом с Авдеевкой - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

вблизи Водяного - из минометов калибра 82 мм - 5 мин и гранатометов различных систем;

в районе населенного пункта Красногоровка - из ручного противотанкового гранатомета;

рядом с Песками - из 82-мм миномета и автоматического станкового гранатомета.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наемники РФ 5 раз обстреливали позиции украинских воинов на Донбассе с начала суток, потерь нет, - Минобороны

Два обстрела были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно:

неподалеку Орехово - из миномета калибра 120 мм - 3 мины;

рядом с Крымским - со 120-мм минометов - 20 мин.

Сегодня, 25 марта, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. Подразделения Объединенных сил, которые обороняются, использовали имеющиеся огневые средства и дали вооруженным формированием Российской Федерации адекватный ответ".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Враг за сутки восемь раз обстрелял позиции ОС на Донбассе, применив 82-мм минометы, СПГ и вооружение БМП. Потерь нет, - штаб