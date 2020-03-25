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25.03.20 19:20

Коронавирус из Куршавеля: как олигархи заразили Украину. ВИДЕО

В новом выпуске "Без цензуры" поговорим о том, как карантин по-украински все больше приобретает очертания катастрофы. Марина Данилюк-Ярмолаева рассуждает о том, как ограничения, которые должны были спасать страну, вырождаются в типичное распределение феодальных благ.

Почему олигархи с разрешения президента поделили между собой области, а граждане должны приостанавливать свой бизнес? Не получится ли в конце концов так, что от карантина поумирает больше людей, чем от коронавируса? Нас постоянно пугали тем, что коронавирус принесут заробитчане, а на деле заразу привезли vip-отдыхающие, в частности - с пьяной сходки украинских и российских олигархов. Срыв посевной, отсутствие валютной выручки за зерно, смерть малого и среднего бизнеса, уничтоженная логистика - далеко не полный перечень последствий того, что украинская элита не умеет мыть руки и соблюдать личную гигиену.

Смотрите "Без цензуры" - проект журналистских историй на Youtube специально для Цензор.НЕТ. Ничего личного - только факты.

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