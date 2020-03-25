Отменить акциз на спирт для производства антисептиков может только ВР, - и.о. директора "Укрспирта" Блескун ответил "слуге народа" Холодову

К нему обратился в Facebook и.о. директора "Укрспирта" Сергей Блескун, передает Цензор.НЕТ.

"Акциз, который вы так срочно требуете отменить, отменяю не я и не чиновники. Возможно, я сейчас познакомлю вас с законодательством, но отменить его можете только вы - народные депутаты. Так что адресуйте свой призыв самому себе. Если хотите не пропиариться, а сделать дело, помогите собрать коллег на сессию в ВР, проголосуйте за изменения, которые мы еще на прошлой неделе (!) вместе с Кабмином подготовили для отмены акциза для производителей антисептиков. И система заработает", - призвал он.

По словам Блескуна, многие народные депутаты обратились к нему.

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"Господин Холодов, вы в своем посте пишете "передайте Блескуну". У вас деньги закончились на мобильном счете? Есть руководители аграрного, экономического комитетов, масса депутатов из вашей же фракции, с которыми я на постоянной связи. Мессенджер в Фейсбуке, в конце концов. Пишите - дам телефон. Разговор с глазу на глаз - это не страшно, правда. Сейчас многие из ваших коллег нашли мой телефон и спросили, чем помочь, чтобы быстрее наладить процессы, в то время как вы тратите время и деньги на пиар-компанию. Вы же свой пост на рекламу поставили. Я думаю, лучше бы эти деньги передали на помощь в борьбе с коронавирусом. Вряд ли вы быстро найдете себе славу. Возможно, надо заняться делом? Весь рынок ждет, когда наконец депутаты соберутся на внеочередную сессию", - подчеркнул глава "Укрспирта".

Напомним, народный депутат от "Слуги народа", заместитель главы финансового комитета парламента Андрей Холодов заявил, что нехватку антисептиков для рук в Украине можно восполнить, и для этого не нужны новые спиртзаводы.

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