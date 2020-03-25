Государство готовит проект "Пасха дома", – Зеленский

Об этом он сообщил главам ОГА и городским головам областных центров на селекторном совещании, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

"Руководители церквей понимают, что богослужения можно проводить онлайн, в виде видеоконференции. Если какой-то обряд требует присутствия людей, то надо ограничивать количество прихожан. Все руководители церквей соглашаются с этим", – отметил Зеленский.

На совещании была рассмотрена возможность размещения патрулей у храмов и церквей. В случае большого скопления людей они должны проводить беседы с прихожанами и разъяснять, что собираться толпами опасно не только для них самих, но и для здоровья окружающих.

Зеленский сообщил, что существует договоренность с главами церквей о привлечении при необходимости их представителей в областные штабы, которые занимаются предотвращением распространения COVID-19.

Также читайте: "Самые сложные проблемы в самом простом", - Зеленский провел селекторное совещание с регионами по вопросам противодействия коронавирусу. ФОТО

Тем не менее, подчеркнул Президент, самым сложным остается вопрос Пасхальных праздников.

"Пасха обычно собирает в церкви много людей. Среди них и те, кто приехал из-за границы. Поэтому сейчас мы готовим и скоро презентуем проект "Пасха дома", который поможет отпраздновать этот большой праздник дома, не собираясь толпами в церквях", – сказал Зеленский.

Также смотрите: "Ходите в храм причащаться, исповедоваться и тогда будет все хорошо", - боксер Усик дал рекомендации по борьбе с коронавирусом. ВИДЕО