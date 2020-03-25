Закон о рынке земли нельзя принимать во время эпидемии в турборежиме, - Ирина Геращенко

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на пресс-службу "ЕС", об этом сопредседатель фракции "Европейская Солидарность" сказала в своем видеоблоге.

"Нам пытаются турборежиме протащить закон о земле. Простите, такие вещи, которые могут возмутить общество, могут вызвать массовые акции протеста, они недопустимы во время эпидемии. Об этом мы откровенно говорим и правительству, и руководству парламента", - сказала Геращенко.

"Европейская Солидарность" выступает за рынок земли, мы даже готовы поддержать закон, если там останется норма о праве продажи своей земли фермерам, крестьянам, потому что это действительно их паи, они имеют на это право, но мы никогда не поддержим закон, в котором заложен сейчас, без создания прозрачного реестра земли, кадастра земли, заложен дерибан 11 млн. га государственной земли, потому что это повтор аферы так называемой большой приватизации, когда люди получили так называемые ваучеры и эти ваучеры не стоим даже одной девальвированной гривни", - добавила Геращенко.

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Она отметила, что подобные законы не принимаются в условиях турборежима.

"Для того, чтобы просто это донести МВФ, нужно усилить наши переговорные позиции, чтобы этим занимались не любители, которые сегодня, к сожалению, представлены в правительстве. Как и в предыдущем правительстве, которое просто довело страну до катастрофы, я имею в виду правительство так называемых технократов, которое было назначено лично Зеленским", - отметила сопредседатель фракции.

По словам Геращенко, сейчас правительство хочет переложить ответственность на парламент, как будто он не хочет собираться.

Я еще раз подчеркиваю, что это попытка переложить с больной головы на здоровую. У Зеленского и его команды, как мы видим, нет никакого плана борьбы с коронавирусом. Это они не провели разъяснительную работу для тех людей, которые приехали из стран Европы и не направили их на самоизоляцию", - добавила она.

Также Геращенко отметила, что до сих пор ни одного депутата из оппозиции не включили в координационный центр по борьбе с распространением коронавируса.

"Власть хочет все решать сама, а нам хотят прислать законы, чтобы мы просто нажали на кнопочку", - подчеркнула парламентарий.