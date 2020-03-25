Киевские больницы получили приказ КГГА об особых условиях лечения VIP-пациентов с госохраной, - СМИ. ДОКУМЕНТ

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Bihus.Info.

В приказе речь идет о лицах, в отношении которых осуществляется государственная охрана. Департамент определил перечень медучреждений, которые должны будут принимать таких пациентов и прописал особые требования к содержанию больных.

В определенном Департаментом списке - 17 медучреждений, среди которых Александровская больница, Детская клиническая больница №7 и Киевский городской центр детской нейрохирургии. Вот полный перечень:





Среди главных требований - отдельные, изолированные от других помещений, палаты площадями не менее 13 квадратных метров с затененными окнами. Палаты должны иметь удобные коммуникации с операционным блоком, диагностическим и другими отделениями. Также предусмотрено наличие отдельного резерва лекарственных средств и развертывание опять таки отдельных сестринских круглосуточных постов в вышеуказанных палатах или возле них. Еще заведениям приказали зарезервировать отдельные операционные и обеспечить их необходимыми лекарствами, медицинскими средствами и оборудованием.

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Специальные требования Департамент КГГА прописал и к профессиональному составу бригад медицинской помощи для VIP-пациентов. В них должно быть по четыре человека - врач, двое фельдшеров и водитель. Все они должны иметь опыт работы в заведениях экстренной медицинской помощи не менее 5 лет. Если таковых не найдется, то бригады должны формироваться с "наиболее квалифицированных медицинских работников".

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Круг людей, которые будут пользоваться VIP-режимом в приказе определено, как "лица, в отношении которых осуществляется государственная охрана". Государственная охрана по закону предоставляется целому ряду должностных лиц, в частности - президенту, премьер-министру, генпрокурору, председателю Конституционного суда, министру иностранных дел и тому подобное.

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Однако отметим, что нередко президенты персональными распоряжениями выделяют госохрану и не включенным в определенный законом перечень лицам. Соответственно, в "особых" больных согласно приказа может попасть широкий круг людей. Так, например, госохраной пользуются бывший глава Службы безопасности и его первый заместитель - Василий Грицак и Виталий Маликов, экс-глава Офиса президента Андрей Богдан и экс-премьер Арсений Яценюк. Всего по состоянию на конец 2019 таких лиц было около двух десятков. Сегодня этот перечень скорее всего существенно расширился после кадровых изменений в Офисе генпрокурора и Кабмине.