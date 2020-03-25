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25.03.20 20:11

Киевские больницы получили приказ КГГА об особых условиях лечения VIP-пациентов с госохраной, - СМИ. ДОКУМЕНТ

Департамент здравоохранения Киевской городской госадминистрации 25 марта разослал медицинским учреждениям города приказ об особых условиях лечения пациентов, находящихся под государственной охраной.

Киевские больницы получили приказ КГГА об особых условиях лечения VIP-пациентов с госохраной, - СМИ. ДОКУМЕНТ

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Bihus.Info.

В приказе речь идет о лицах, в отношении которых осуществляется государственная охрана. Департамент определил перечень медучреждений, которые должны будут принимать таких пациентов и прописал особые требования к содержанию больных.

В определенном Департаментом списке - 17 медучреждений, среди которых Александровская больница, Детская клиническая больница №7 и Киевский городской центр детской нейрохирургии. Вот полный перечень:

Киевские больницы получили приказ КГГА об особых условиях лечения VIP-пациентов с госохраной, - СМИ 01
Киевские больницы получили приказ КГГА об особых условиях лечения VIP-пациентов с госохраной, - СМИ 02Киевские больницы получили приказ КГГА об особых условиях лечения VIP-пациентов с госохраной, - СМИ 03

Среди главных требований - отдельные, изолированные от других помещений, палаты площадями не менее 13 квадратных метров с затененными окнами. Палаты должны иметь удобные коммуникации с операционным блоком, диагностическим и другими отделениями. Также предусмотрено наличие отдельного резерва лекарственных средств и развертывание опять таки отдельных сестринских круглосуточных постов в вышеуказанных палатах или возле них. Еще заведениям приказали зарезервировать отдельные операционные и обеспечить их необходимыми лекарствами, медицинскими средствами и оборудованием.

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Киевские больницы получили приказ КГГА об особых условиях лечения VIP-пациентов с госохраной, - СМИ 04

Специальные требования Департамент КГГА прописал и к профессиональному составу бригад медицинской помощи для VIP-пациентов. В них должно быть по четыре человека - врач, двое фельдшеров и водитель. Все они должны иметь опыт работы в заведениях экстренной медицинской помощи не менее 5 лет. Если таковых не найдется, то бригады должны формироваться с "наиболее квалифицированных медицинских работников".

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Киевские больницы получили приказ КГГА об особых условиях лечения VIP-пациентов с госохраной, - СМИ 05

Круг людей, которые будут пользоваться VIP-режимом в приказе определено, как "лица, в отношении которых осуществляется государственная охрана". Государственная охрана по закону предоставляется целому ряду должностных лиц, в частности - президенту, премьер-министру, генпрокурору, председателю Конституционного суда, министру иностранных дел и тому подобное.

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Однако отметим, что нередко президенты персональными распоряжениями выделяют госохрану и не включенным в определенный законом перечень лицам. Соответственно, в "особых" больных согласно приказа может попасть широкий круг людей. Так, например, госохраной пользуются бывший глава Службы безопасности и его первый заместитель - Василий Грицак и Виталий Маликов, экс-глава Офиса президента Андрей Богдан и экс-премьер Арсений Яценюк. Всего по состоянию на конец 2019 таких лиц было около двух десятков. Сегодня этот перечень скорее всего существенно расширился после кадровых изменений в Офисе генпрокурора и Кабмине. 

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