Кабмин рекомендовал работодателям не допустить увольнения сотрудников во время карантина

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал, решение по обеспечению трудовых прав граждан на время чрезвычайной ситуации и ограничительных мер разработано по поручению премьер-министра Украины.

"Обращаем внимание, что за работниками сохраняются их трудовые права и оплата труда на время ограничительных мер, а также работы из дому. Это касается как государственных служащих, так и работников частного сектора", - отметил министр юстиции Денис Малюська.

По его словам, принятым решением рекомендовано государственным органам, органам местного самоуправления, предприятиям, учреждениям и организациям всех форм собственности и государственным банкам на время установки ограничительных мер не допускать увольнения работников, выполняющих работу на дому, и работников, находящихся в отпуске без сохранения заработной платы. А также воздержаться от кадровых изменений в органах управления.

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Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что государство выплатит украинцам, которые остались без работы, или не смогут работать из-за карантина, финансовую помощь в установленном законодательством размере из так называемого стабилизационного фонда, который сформируют в ближайшее время.

По словам заместителя главы Нацполиции н начальника Главного следственного управления Максима Цуцкиридзе, руководителям, незаконно увольняющим сотрудников во время карантина, грозит штраф до 51 тыс гривен или исправительные работы. В Уголовном кодексе есть ст. 172 (Грубое нарушение законодательства о труде), и в случае незаконного увольнения работники могут обращаться на 102 либо писать заявление в полицию.