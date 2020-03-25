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25.03.20 20:43

Проект "Большая стройка" необходимо продолжать даже в условиях карантина, - Зеленский

Реализация проекта "Большая стройка" должна быть продолжена, но с соблюдением мер безопасности для работников в условиях карантина.

Проект "Большая стройка" необходимо продолжать даже в условиях карантина, - Зеленский

Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в ходе селекторного совещания с городскими головами областных центров и главами ОГА, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

"Полностью остановить страну мы не имеем права. Проект "Большая стройка" необходимо продолжить, но все должно быть безопасно", – отметил Зеленский.

Напомним, "Большая стройка" – это совместный проект Президента и правительства Украины, предусматривающий сооружение дорог и инфраструктурных объектов по всей стране.

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