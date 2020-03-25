Вип-палат для депутатов нет. Президент, премьер и глава ВР на случай болезни должны иметь определенные условия, - Кличко

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Кличко отметил: "Друзья! Что касается VIP-палат, якобы, для депутатов и других чиновников, в случае их заболевания коронавирусом - такого нет! Я поднял информацию относительно распоряжения, которое распространяют сегодня СМИ. Сейчас выясняем все детали.

Пока скажу одно: действительно, всегда так было, что первые лица государства - Президент, Премьер-министр, Председатель Верховной Рады - на случай заболевания должны иметь определенные условия. Отдельные палаты и чтобы рядом находилась государственная охрана. Такая практика всегда была. И, кстати, не только в Украине. Но такие условия могут касаться исключительно руководства государства.

Сегодня есть много слухов. Говорят, что Александровская - это, якобы, VIP-больница. Александровская больница является базовой. И, в основном, всех больных или с подозрением на короновирус сегодня отправляют туда. Если будет увеличиваться количество больных, мы будем лечить их и в других определенных и подготовленных для этого больницах. Таких сегодня в столице 7, включая Александровскую. И их список опубликован".

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Как известно, экс-глава СБУ Валерий Хорошковский, заразился COVID-19 на французском курорте Куршавель, где он отдыхал с представителями высших политических и бизнес-кругов Украины и России.

Кроме Хорошковского стало известно, что во Франции заразился народный депутат Сергей Шахов.

Кроме того вирус COVID-19 обнаружен у нардепов Вельможного из "Довиры" Горбенко из "Слуги народа" и внефракционного Рудыка.