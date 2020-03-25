РФ пока не разрешает транзит материалов, необходимых Украине для разработки медицинских препаратов, - Кулеба

Об этом в эфире канала "Україна" 25 марта заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отвечая на вопрос, когда наши сограждане смогут вернуться из России, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Действительно, есть такая у нас операция - мы хотим вернуть украинцев из России, изъявивших такое желание, россияне хотят забрать своих граждан. Но у нас есть еще один вопрос с российской стороной - это транзит материалов, необходимых для разработки медицинских препаратов, через Россию в Украину… Мы сейчас демонстрируем очень положительное и конструктивное отношение к этому поезду (Москва - Киев. - Ред.), но не наблюдаем конструктивного отношения Российской Федерации о доступе материалов. Поэтому этот вопрос дипломатично будет решен и тогда мы увидим", - сказал Кулеба.

Напомним, МИД и Мининфраструктуры Украины работают над вопросом организации специального поезда для вывоза граждан РФ из территории Украины.

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На сегодняшний день в посольство Украины в РФ обратились около 800 наших соотечественников, желающих вернуться на Родину.

Министерство иностранных дел по просьбе РФ предоставило разрешение на эвакуацию из Украины граждан России и ожидает от российской стороны встречных шагов относительно разрешения на транзит по ее территории гуманитарных грузов для Украины для борьбы с распространением коронавируса.