Цензор.НЕТ

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25.03.20 21:38

В больнице Конотопа Сумской области скончалась женщина, госпитализированная с подозрением на коронавирус, - ОГА

В г. Конотоп Сумской области женщина, экспресс-тест на COVID-19 которой ранее дал положительный результат, умерла.

коронавирус

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ОГА. 

В сообщении отмечается: "Причины смерти женщины устанавливаются, поскольку результаты экспресс-теста являются предварительными и не является основанием установления окончательного диагноза. Только после проведения лабораторного исследования можно будет говорить о причине смерти. Анализы направлены в Сумской областной лабораторный центр.

Призываем жителей Сумщины строго придерживаться карантина, при первых признаках заболевания обращаться к семейным врачам и не заниматься самолечением".

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее мэр города Конотоп Артем Семенихин ранее сообщил о том, что в г.Конотоп Сумской области выявлен первый случай инфицирования новым коронавирусом COVID-19.

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