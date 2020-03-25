Глава ВОЗ Гебрейесус привал правительства не спешить с отменой мер по карантину из-за COVID-19

"Этим меры являются наилучшим способом подавления и прекращения распространения, чтобы после снятия ограничений коронавирус не вспыхнул вновь. Открывать школы и возобновлять работу бизнеса (раньше времени) - это последнее, что нужно делать сейчас любой стране, потому что потом они будут вынуждены их опять закрыть из-за возобновления", - заявил в среду глава ВОЗ, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Он также подчеркнул, что миру следовало начать более активно действовать еще месяц или два назад, чтобы эффективнее сдержать вспышку коронавируса.

"Время действовать, вообще-то, было месяц или два назад. Но мы все еще верим в то, что есть возможности. Есть второй шанс, который нам нельзя упускать, и сделать все возможное, чтобы пресечь и взять под контроль вирус. Это наша общая ответственность", - заявил Гебрейесус.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Режим ЧС поможет действовать быстрее для предотвращения эпидемии и может быть прекращен досрочно, - Шмыгаль. ВИДЕО

Некоторые мировые лидеры - президент США Дональд Трамп и президент Бразилии Жаир Болсонару - считают, что внимание к проблеме коронавируса преувеличено.

Болсонару характеризует ситуацию с коронавирусом как "медийные фантазии и уловки", а коронавирус называл "легкой простудой". Трамп начал обсуждать ослабление мер в минувший четверг, всего через три дня после того, как он объявил о кампании, призывающей американцев оставаться дома из-за коронавируса. Накануне он заявил, что хотел бы к 12 апреля снять ограничения на связь США с внешним миром, которые были введены, чтобы подавить вспышку коронавирусом.

В США число инфицированных коронавирусом превысило 60 тысяч, умерло более 800 человек. В Бразилии выявлено свыше 2,2 тыс. заражения, скончались 46 человек.

В мире умерли более 20 тыс. человек с коронавирусом. Число зарегистрированных случаев заражения COVID-19 превысило 450 тыс.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Распространение пандемии СОVID-19 в мире ускоряется, - глава ВОЗ Гебрейесус