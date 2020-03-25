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25.03.20 22:36

Первый лабораторно подтвержденный случай коронавируса зафиксирован в Херсонской области, - глава ОГА Гусев

В Херсонской области зафиксировали первый лабораторно подтвержденный случай коронавируса.

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Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в Фейсбуке председатель Херсонской облгосадминистрации Юрий Гусев.

По его словам, инфекцию обнаружили у женщины. Сейчас она в больнице в удовлетворительном состоянии.

"Семья пациентки находится на самоизоляции, также под наблюдением врачей", - написал Гусев и добавил, что сейчас в ОГА в экстренном режиме проводят заседание областной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Как сообщал Цензор.НЕТ, 25 марта первые случаи коронавируса зафиксировали также в Винницкой и Сумской областях.

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