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25.03.20 22:40

За сутки в Украине выявлено 32 новых случая COVID-19, всего 145 подтвержденных случаев, 5 летальных - Минздрав

В Украине зафиксировано 145 случаев коронавирусной болезни COVID-19.

За сутки в Украине выявлено 32 новых случая COVID-19, всего 145 подтвержденных случаев, 5 летальных - Минздрав

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

"По данным ЦОЗ, по состоянию на 22:00 25 марта в Украине 145 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 5 летальных, 1 пациент выздоровел. За сутки выявлено 32 новых случая", - говорится в сообщении.

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По данным ЦОЗ, случаи инфицирования коронавирусом выявлены:

За сутки в Украине выявлено 32 новых случая COVID-19, всего 145 подтвержденных случаев, 5 летальных - Минздрав 01

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За сутки в Украине выявлено 32 новых случая COVID-19, всего 145 подтвержденных случаев, 5 летальных - Минздрав 02

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