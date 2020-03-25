За сутки в Украине выявлено 32 новых случая COVID-19, всего 145 подтвержденных случаев, 5 летальных - Минздрав

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

"По данным ЦОЗ, по состоянию на 22:00 25 марта в Украине 145 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 5 летальных, 1 пациент выздоровел. За сутки выявлено 32 новых случая", - говорится в сообщении.

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По данным ЦОЗ, случаи инфицирования коронавирусом выявлены:

Винницкая обл.- 1 в течение суток;

Волынская обл. - 2, из них 1 в течение последних суток;

Днепропетровская обл. - 2;

Донецкая обл. - 1;

Житомирская обл. - 2 (1 летальный)

Запорожская обл. - 7, из них 5 в течение суток;

Ивано-Франковская обл. - 16, из них 11 в течение суток (2 летальных)

Киев - 34, из них 3 в течение суток;

Киевская обл. - 24, из них 2 в течение суток;

Луганская обл. - 1 в течение суток;

Львовская обл. - 2;

Одесская обл. - 4, из них 3 в течение суток;

Тернопольская обл. - 8, из которых 4 за последние сутки (1 летальный)

Херсонская обл. - 1 в течение суток;

Черкасская обл. - 2, из них 1 в течение суток;

Черновицкая обл. - 38 (1 летальный), 1 подтвержден в течение последних суток;

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