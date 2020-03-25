Институт молекулярной биологии может выпускать наборы на 10 тысяч тестов на COVID-19 за неделю, весь вопрос в финансировании, - замглавы МОН Полюхович

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Facebook чиновника.

"Главная проблема, на которой надо сосредоточиться ближайшее время, - это запуск масштабного производства украинских тест-систем для диагностики COVID-19. Сегодня по поручению премьер-министра вместе с вице-премьер-министром Вадимом Пристайко посетили Институт молекулярной биологии и генетики НАН, где пообщались с руководством и учеными. Они рассказали, что сейчас в Институте разработана, изготовлена ​​и полностью готова к использованию "Тест-система для диагностики коронавируса COVID-19" на основе количественной полимерной реакции (ПЦР). Система прошла регистрацию, подтверждена ее точность и специфичность на уровне 99,9%. Себестоимость одной реакции на этом тесте - 250 гривен, тогда как зарубежные аналоги стоят 370-450 гривен. Сейчас Институт получил 350 тысяч гривен от государства и изготовил первые партии тестов на 600 анализов, которые переданы в Житомирский областной лабораторный центр Минздрава и Центр общественного здоровья МЗ", - сообщил Полюхович.

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Он отметил, что менее чем за неделю ученые могут сделать наборы на 10 тысяч измерений, а за 10-12 дней - на 50 тысяч.

"Главное, что для этого нужно - деньги. Мы должны инвестировать в нашу науку и обеспечить эффективную защиту украинцев. Масштабное изготовление и использование тест-систем также позволит нам быть независимыми от иностранных производителей, сэкономить на стоимости систем и их доставке, быстро производить необходимое количество систем в зависимости от эпидемиологической ситуации. Еще одна проблема: по словам ученых, вирус сильно мутирует. Это также нужно учитывать при изготовлении тест-систем", - рассказал чиновник.

По его словам, Институт молекулярной биологии и генетики создал такой тест, в котором можно достаточно быстро учесть процесс мутаций.

"Ученые гарантируют, что на это нужно только день, тогда как в зарубежных разработках речь идет о неделе", - сказал представитель Минобразования.

Напомним, сотрудники Института молекулярной биологии и генетики НАН Украины, среди которых разработчики украинских тест-систем для выявления коронавируса, из-за недофинансирования ушли в отпуск за свой счет.

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