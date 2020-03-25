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25.03.20 23:26

Зеленский назначил замглавы СБУ, сменил начальника Харьковского управления СБУ и назначил начальников управлений на Черниговщине и Сумщине

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Александра Якушева заместителем главы Службы безопасности Украины.

указ

Как передает Цензор.НЕТ, соответствующий указ он подписал в среду, сообщает пресс-служба главы украинского государства.

Кроме того, Зеленский в среду своим указом уволил назначенного в сентябре 2019 года начальника управления СБУ в Харьковской области Николая Найдича и назначил на эту должность Романа Дудина.

Президент также назначил Олега Салюка начальником управления СБУ в Сумской области, Павла Ревунова - начальником управления СБУ в Черниговской области.

Еще своим указом в среду Зеленский присвоил воинское звание генерал-майора полковнику Юлии Лапутиной – заместителю начальника Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности СБУ.

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