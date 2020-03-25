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25.03.20 23:33

25 марта зафиксирован 5 летальный случай от коронавируса - на Ивано-Франковщине умерла женщина, - Минздрав

Министерство здравоохранения официально зафиксировало пятый летальный случай от коронавируса

25 марта зафиксирован 5 летальный случай от коронавируса - на Ивано-Франковщине умерла женщина, - Минздрав

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном Фейсбуке Минздрава. 

В сообщении отмечается: "Сегодня в Ивано-Франковской области умерла женщина, которая 23 марта вместе с мужем поступила в больницу с подозрением на коронавирусную инфекцию. Женщина долго занималась самолечением и поздно обратилась к врачам. К сожалению, спасти пациентку уже не удалось, она скончалась за сутки. Инфицирование COVID-19 было лабораторно подтверждено уже после смерти.

МЗ выражает соболезнования родным умершей.  Ее муж пока еще находится в больнице, его состояние средней степени тяжести".

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