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26.03.20 00:14

В Тернопольской области 15 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, - областной штаб для борьбы с коронавирусом

Состоянием на 22.45 среды, 25 марта, в Тернопольской области лабораторно подтвержденных 15 случаев COVID-19.

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Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в Фейсбуке Тернопольский штаб для борьбы с коронавирусом.

"Согласно данным ГУ "Тернопольский ОЛЦ МЗ Украины", по состоянию на 22.45 25 марта в области зарегистрировали 15 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19! 1 случай - летальный", – сказано в сообщении.

Как сообщалось, по информации Центра общественного здоровья состоянием на 22.30 среды, 25 марта, в Украине лабораторно было подтверждено 145 случаев инфицирования COVID-19. В том числе в Тернопольской области - 8, из которых 4 за последние сутки (1 летальный).

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